Jenseits des Abschieds: Wie eine Freiberger Palliativmedizinerin Lebensqualität und Hoffnung gibt

Wenn es um das Lebensende geht, dann haben viele Menschen ein beklemmendes Gefühl. Dr. Susanne Bock gibt in Freiberg Hilfe und sagt, warum sie durch ihre Arbeit das Leben mehr schätzt.

Ein sonniger Frühlingstag. Die ersten Blumen blühen und Vögel zwitschern in den Bäumen. Es ist idyllisch in der warmen Mittagssonne. In dieser Aufbruchstimmung der Natur über Palliativmedizin zu sprechen, fühlt sich fremd an. Mit Palliativ wird oft das Lebensende und der Tod assoziiert. Aber ist das so?