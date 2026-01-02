Jetzt ist es raus: Gegen die Freiberger OB-Wahl wird geklagt

Der Wahleinspruch gegen die OB-Wahl in Freiberg geht vor Gericht. Politikwissenschaftler Janek Treiber erklärt, warum der Fall mehr über das gesellschaftliche Klima verrät als über die Wahl selbst.

Die Freiberger Oberbürgermeisterwahl vom Herbst 2025 wird ein Fall für die Justiz. Beim Verwaltungsgericht in Chemnitz sind Klagen erhoben worden. Wie die Vorsitzende Richterin Susanne Eichhorn-Gast der „Freien Presse“ am 2. Januar bestätigte, sind am 30. Dezember, offenbar nach Dienstschluss, zwei Klagen eingereicht worden. Die Freiberger Oberbürgermeisterwahl vom Herbst 2025 wird ein Fall für die Justiz. Beim Verwaltungsgericht in Chemnitz sind Klagen erhoben worden. Wie die Vorsitzende Richterin Susanne Eichhorn-Gast der „Freien Presse“ am 2. Januar bestätigte, sind am 30. Dezember, offenbar nach Dienstschluss, zwei Klagen eingereicht worden.