Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Studierende der Medizin und der Zahnmedizin können ein Stipendium des Landkreises erhalten.
Studierende der Medizin und der Zahnmedizin können ein Stipendium des Landkreises erhalten. Bild: Symbolfoto: Waltraud Grubitzsch/dpa/Archiv
Studierende der Medizin und der Zahnmedizin können ein Stipendium des Landkreises erhalten.
Studierende der Medizin und der Zahnmedizin können ein Stipendium des Landkreises erhalten. Bild: Symbolfoto: Waltraud Grubitzsch/dpa/Archiv
Freiberg
Jetzt können auch angehende Zahnmediziner das Mittelsachsen-Stipendium beantragen
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch Studenten der Zahnmedizin profitieren künftig vom Stipendienprogramm des Landkreises. Zudem gilt nun eine neue Bewerbungsfrist.

Das Stipendienprogramm des Landkreises Mittelsachsen wird ab Wintersemester 2026/27 auch für angehende Zahnmediziner geöffnet. Der mittelsächsische Kreistag hat dazu die Richtlinie für das Stipendienprogramm „Rundum gesund – Ärztin/Arzt werden in Mittelsachsen“ aktualisiert. Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
13:00 Uhr
2 min.
Weniger Schulanfänger zwischen Rochlitz und Freiberg erwartet
In Mittelsachsen werden in den nächsten fünf Jahren deutlich weniger Schulanfänger erwartet.
An Mittelsachsens Grundschulen werden in den kommenden Jahren immer weniger Schulanfänger erwartet. Doch auch wenn die Mindestschülerzahl unterschritten wird, gibt es Optionen zum Erhalt einer Schule.
Jan Leißner
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
16:00 Uhr
4 min.
Kann Mittelsachsen Windrad-Neubau bremsen?
Dunkle Wolken ziehen im übertragenen Sinn über Windräder auf. In Mittelsachsen will man den Ausbau bremsen.
Laut einem Beschluss des Kreistags sollten die Ziele für den Bau von Windrädern revidiert werden. Dabei steigt die Anzahl der Genehmigungsanträge. „Freie Presse“ fasst zusammen, was aktuell gilt.
Jan Leißner
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel