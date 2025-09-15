Jetzt können auch angehende Zahnmediziner das Mittelsachsen-Stipendium beantragen

Freiberg
Auch Studenten der Zahnmedizin profitieren künftig vom Stipendienprogramm des Landkreises. Zudem gilt nun eine neue Bewerbungsfrist.
Das Stipendienprogramm des Landkreises Mittelsachsen wird ab Wintersemester 2026/27 auch für angehende Zahnmediziner geöffnet. Der mittelsächsische Kreistag hat dazu die Richtlinie für das Stipendienprogramm „Rundum gesund – Ärztin/Arzt werden in Mittelsachsen“ aktualisiert. Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.