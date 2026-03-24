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Das Jüdische Museum Berlin macht diese Woche Station in Freiberg.
Das Jüdische Museum Berlin macht diese Woche Station in Freiberg. Foto: Yves Sucksdorff/JMB
Das Jüdische Museum Berlin macht diese Woche Station in Freiberg.
Das Jüdische Museum Berlin macht diese Woche Station in Freiberg. Foto: Yves Sucksdorff/JMB
Freiberg
Jüdisches Museum Berlin: Mobile Ausstellung in Freiberger Schule
Redakteur
Von Heike Hubricht
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In dieser Woche macht das Jüdische Museum Berlin auch in Freiberg Halt. Mit einer Ausstellung und Workshops sollen Schüler jüdische Geschichte und Gegenwart aus jüdischer Perspektive kennenlernen.

Das Jüdische Museum Berlin (JMB) kommt in dieser Woche auch nach Freiberg. Innerhalb seines Programms „On Tour“ besucht das Museum mehrere Schulen in Sachsen und bringt seine Ausstellung in die Klassenräume. Neben Freiberg macht das JMB nach Museumsangaben auch in Dresden, Großenhain und Radeberg Halt.
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