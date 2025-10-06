Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Steve Ittershagen im Wahllokal der Landwirtschaftsschule Zug bei der Stimmabgabe am 28. September.
Steve Ittershagen im Wahllokal der Landwirtschaftsschule Zug bei der Stimmabgabe am 28. September. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Kandidat wider Willen fürs OB-Amt in Freiberg: Steve Ittershagen muss antreten
Redakteur
Von Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Ringen um die Oberbürgermeisterwahl in Freiberg werden die Karten neu gemischt: In den zweiten Wahlgang gehen nun vier statt drei Kandidaten. Doch warum ist Steve Ittershagens Rückzug abgelehnt?

Alles auf Anfang für CDU-Mann Steve Ittershagen: Der Zuger ist weiter im Rennen um die Oberbürgermeisterwahl in Freiberg. Das hat die Stadtverwaltung am späten Montagnachmittag mitgeteilt.

11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
08:15 Uhr
3 min.
Gefangen im Wahlkampf-Strudel: So will OB-Kandidat Steve Ittershagen weitermachen
Steve Ittershagen (CDU) wollte Oberbürgermeister von Freiberg werden.
Nach dem ersten Wahlgang hatte er sich selbst aus dem Rennen um den OB-Posten genommen, muss nun aber doch noch mal ran. Mit seinem nächsten Schritt überrascht Steve Ittershagen.
Cornelia Schönberg
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
17:15 Uhr
4 min.
Der Wahlkrimi in Freiberg – und die Prognose eines Politikwissenschaftlers
Steve Ittershagen (CDU, rechts) muss bei der OB-Wahl in Freiberg noch einmal antreten. Das Foto zeigt ihn am Abend nach dem ersten Wahlgang.
Im zweiten Wahlgang zur Kür des Oberbürgermeisters muss ein Kandidat noch einmal antreten, der schon seinen Rückzug erklärt hatte. Wer wird davon am ehesten profitieren?
Steffen Jankowski
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
