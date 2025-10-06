Kandidat wider Willen fürs OB-Amt in Freiberg: Steve Ittershagen muss antreten

Freiberg
Im Ringen um die Oberbürgermeisterwahl in Freiberg werden die Karten neu gemischt: In den zweiten Wahlgang gehen nun vier statt drei Kandidaten. Doch warum ist Steve Ittershagens Rückzug abgelehnt?
Alles auf Anfang für CDU-Mann Steve Ittershagen: Der Zuger ist weiter im Rennen um die Oberbürgermeisterwahl in Freiberg. Das hat die Stadtverwaltung am späten Montagnachmittag mitgeteilt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.