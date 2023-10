Karibikstollen mit exotischen Früchten oder als Schoko-Chili-Variation

Die Adventszeit kann kommen - die Meister des Stollengebäcks in Mittelsachsen sind gerüstet. Der jährliche Qualitätstest bestätigte der Traditionsnascherei ein sehr hohes Niveau.

Ein anheimelndes Vorweihnachtsgefühl stellte sich am Wochenende in der Erlebniswelt Blockhausen ein. Während der Bullerjahn-Ofen am nasskalten Samstagvormittag im urigen Holzhaus mollige Wärme spendete, zogen ausgestellte Backvariationen die Blicke der Gäste an, umgarnte ein verführerisches Aroma edler Zutaten die Nasen von Juroren und...