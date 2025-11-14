Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rapperin Lisa Krasavice und Jauch-Double Andreas Scholz im neuen Videoclip „Multimillionär“, der am Donnerstag gegen Mitternacht online ging.
Katja Krasavice, hier ein Archivfoto, hat auf Instagram mehr als vier Millionen Follower.
Musiker Andreas Scholz vom Mittelsächsischen Theater gilt als Günther Jauch Double, hier 2023 unter den Händen von Friseurmeisterin Paola in der Maske in Freiberg.
Er hat sichtlich Spaß daran: Als Günther-Jauch-Double wirft Andreas Scholz aus Freiberg/Dresden im Videoclip „Multimilllionär“ von Rapperin Katja Krasavice mit 500-Euro-Scheinen um sich.
Teils verstörende Szenen: Der Videoclip „Multimillionär“ mit Katja Krasavice und Andreas Scholz.
Freiberg
Katja Krasavice zeigt Festnahme-Szene – Musiker vom Freiberger Theater spielt Millionär
Redakteur
Von Heike Hubricht
Der Freiberger Orchestermusiker Andreas Scholz spielt im Musikvideo „Multimillionär“ an der Seite von Katja Krasavice den reichen Verehrer. Der Clip ging in der Nacht zu Freitag auf Instagram online.

Für gewöhnlich sitzt Andreas Scholz hinter Pauken und Becken der Mittelsächsischen Philharmonie in Freiberg. Ende Oktober wechselte der 56-jährige Dresdner jedoch die Bühne: Als Doppelgänger von TV-Moderator Günther Jauch („Wer wird Millionär?“) stand er für einen Musikvideodreh mit der Rapperin und Sängerin Katja Krasavice (29) vor...
