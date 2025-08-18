Kein Deutschlandticket am Schalter in Freiberg

Freiberg
Eine Seniorin aus Brand-Erbisdorf wollte ihr 58-Euro-Ticket erwerben. Doch ohne Internet oder Onlinebanking stand sie vor einer Hürde. Der VMS erklärt, wo es das Ticket am Schalter gibt.
Ohne Erfolg: Eine 75-jährige Leserin aus Brand-Erbisdorf wollte am Fahrkartenschalter ein Deutschlandticket kaufen – so wie es einst beim 9-Euro-Ticket möglich war. Doch der Kauf scheiterte. „Meine Freundin in Koblenz hat das 58-Euro-Ticket aber am Schalter bekommen“, berichtete sie.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.