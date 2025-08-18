Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Brand-Erbisdorferin fragt: Wie bekommt man ein Deutschlandticket im Chipkartenformat?
Eine Brand-Erbisdorferin fragt: Wie bekommt man ein Deutschlandticket im Chipkartenformat?
Freiberg
Kein Deutschlandticket am Schalter in Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Seniorin aus Brand-Erbisdorf wollte ihr 58-Euro-Ticket erwerben. Doch ohne Internet oder Onlinebanking stand sie vor einer Hürde. Der VMS erklärt, wo es das Ticket am Schalter gibt.

Ohne Erfolg: Eine 75-jährige Leserin aus Brand-Erbisdorf wollte am Fahrkartenschalter ein Deutschlandticket kaufen – so wie es einst beim 9-Euro-Ticket möglich war. Doch der Kauf scheiterte. „Meine Freundin in Koblenz hat das 58-Euro-Ticket aber am Schalter bekommen“, berichtete sie.
