Kein Deutschlandticket am Schalter in Freiberg

Eine Seniorin aus Brand-Erbisdorf wollte ihr 58-Euro-Ticket erwerben. Doch ohne Internet oder Onlinebanking stand sie vor einer Hürde. Der VMS erklärt, wo es das Ticket am Schalter gibt.

Ohne Erfolg: Eine 75-jährige Leserin aus Brand-Erbisdorf wollte am Fahrkartenschalter ein Deutschlandticket kaufen – so wie es einst beim 9-Euro-Ticket möglich war. Doch der Kauf scheiterte. „Meine Freundin in Koblenz hat das 58-Euro-Ticket aber am Schalter bekommen", berichtete sie.