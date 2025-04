„Kein Tag ist gleich“: Romina Krauße aus Großwaltersdorf ist Hebamme aus Leidenschaft

In unsicheren Zeiten gibt Romina Krauße werdenden Müttern Halt. Die Hebamme begleitet mit Herz und Verstand Frauen – und das seit zwölf Jahren.

In einer Welt, in der Geburtenraten sinken und Unsicherheiten wachsen, ist Romina Krauße ein Fels in der Brandung. Die 34-Jährige ist freiberufliche Hebamme. „Es ist wie ein Bilderrahmen. Ich bin der Rahmen, in dem sich die werdenden Eltern frei bewegen. Kommen sie an ihre Grenzen, helfe ich“, beschreibt sie ihre Rolle. Ihre Hebammenpraxis...