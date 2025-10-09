Keine Lautsprecherdurchsagen am Bahnhof Freiberg

Freiberg
Am Bahnhof Freiberg fallen derzeit Durchsagen aus. Woran liegt es?
Ankommende Züge werden nicht angekündigt: Fahrgäste am Bahnhof Freiberg müssen derzeit ohne Lautsprecherdurchsagen auskommen. Wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage der „Freien Presse“ mitteilte, ist am Bahnhof der Bergstadt die Beschallungsanlage an den Bahnsteigen defekt. „Die Störung ist bekannt und wird schnellstmöglich behoben“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.