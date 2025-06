Kitzrettung bei Nossen: Deshalb waren beide A-14-Auffahrten gesperrt

Zwei Ricken und ihre beiden Rehkitze sollen sich auf einer Wiese an der Autobahn nahe der Abfahrt Nossen Nord in Richtung Döbeln aufhalten. Dort soll gemäht werden. Deshalb sind Mitglieder des Vereins Kitzrettung Mittelsachsen am Samstagmorgen im Einsatz.

