Kommentar zu den Plänen für die Freiberger Winkler-Schulen: Ein Projekt für alle

Freiberg
Die Winkler-Schulen sollen mehr als nur modernisiert werden. Zwar ist noch manches offen, aber die Pläne für ein Stadtteilprojekt haben Potenzial, findet „Freie Presse“-Reporter Wieland Josch.
Dass Schulgebäude in die Jahre kommen und saniert werden müssen, das ist ein bundesweites Problem, gerade in Zeiten schwächerer Finanzierungsmöglichkeiten. Die Stadt Freiberg hat mit der Grund- und Oberschule Winkler auf dem Wasserberg eine wirkliche Herausforderung vor sich. Doch der stellt sie sich, nicht nur mit den üblichen Konzepten. Es...
