Kommentar zu „FG“-Kennzeichen: Untätigkeit ist das größere Risiko

„FG“ könnte ein rechtsextremer Code sein, sagt der Verfassungsschutz in Brandenburg. Über Ortskennzeichen lohnt es sich nicht zu diskutieren. Denn es gibt stärkere Werkzeuge der Demokratie.

Nach 1945 war klar: Nie wieder dürfen Extremisten die Macht übernehmen. Weniger klar ist bis heute, wie das gelingt. Von Posts bis zum Parteiverbot gibt es Werkzeuge. Wie sie Schritt für Schritt ablaufen, weiß man. Einzelne Initiativen gibt es, auch lange Debatten. Aber es fehlt an Entschlossenheit.