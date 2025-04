Kommentar zu Sven Krügers Amtszeit: Weniger Lorbeeren zu gewinnen

Ab 1. Mai ist Sven Krüger nicht mehr Oberbürgermeister von Freiberg, sondern Mittelsachsens Landrat. Für seine Leistungen wurde er geehrt. Nun aber kommen andere Aufgaben.

Offiziell endet Sven Krügers Amtszeit als Freibergs Oberbürgermeister am 30. April punkt Mitternacht. Schon am Montag hat er in einem Festakt seine Amtskette abgelegt und damit symbolisch schon den Schritt fort von jenem Amt vollzogen, das er knapp zehn Jahre innehatte. Hoffentlich hat er diese Momente der Ehrungen genossen.