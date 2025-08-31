Kommentar zum 30. Jubiläum von Freiberger Compound Materials: In der Ruhe liegt die Kraft

Das Unternehmen blickt auf drei Jahrzehnte Erfolgsgeschichte zurück. Nicht selbstverständlich heutzutage. Doch es gibt gute Gründe dafür.

30 Jahre Wachstum in die Weltspitze hinein, und das auf einem Fundament, das beinahe 70 Jahre alt ist. So kann man ganz kurz die Geschichte von Freiberger Compound Materials umschreiben. Gefeiert wurde das am Samstag mit einem großen Fest am Unternehmensstandort im Gewerbegebiet Süd. Als Dank vor allem an die Mitarbeiter und ihre Familien, wie...