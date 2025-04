Kommentar zur Integrationskoordination: Kann es sich Freiberg leisten, diese Stelle zu verlieren?

Die Stelle der Integrationskoordinatorin in Freiberg ist nur noch bis Ende Juni vorfinanziert. Sollte man damit fortfahren oder nicht?

Dass die kommende Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag eine Wende in der Asylpolitik verspricht, ist fürs Erste nur Zukunftsmusik. Ebenso die vollmundigen Versprechen aus Washington hinsichtlich eines Friedens in der Ukraine.