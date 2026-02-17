MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Kommentar zur Reinsberg-Dittmannsdorfer Bürgerinitiative: Gegen den Stau auf der A 4 sind Taten gefragt

Bei Stau auf der Autobahn 4 weichen viele Kraftfahrer auf die Staatsstraße 195 aus.
Bei Stau auf der Autobahn 4 weichen viele Kraftfahrer auf die Staatsstraße 195 aus. Bild: Christian Lorenz/BI/Archiv
Bei Stau auf der Autobahn 4 weichen viele Kraftfahrer auf die Staatsstraße 195 aus.
Bei Stau auf der Autobahn 4 weichen viele Kraftfahrer auf die Staatsstraße 195 aus. Bild: Christian Lorenz/BI/Archiv
Meinung
Freiberg
Kommentar zur Reinsberg-Dittmannsdorfer Bürgerinitiative: Gegen den Stau auf der A 4 sind Taten gefragt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die beste Lösung für Anwohner und Kraftfahrer ist, den Verkehr möglichst flüssig auf der Autobahn zu halten.

Volker Hönig von der Bürgerinitiative Reinsberg-Dittmannsdorf bleibt skeptisch. Ob tatsächlich zu Ostern dieses Jahres bereits erste Maßnahmen gegen den Ausweichverkehr bei Stau auf der Autobahn durch die beiden Dörfer greifen, so der BI-Sprecher, bleibe abzuwarten. Die Ankündigung von Staatsministerin Regina Kraushaar haben er und seine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16:30 Uhr
4 min.
Reinsberger und Dittmannsdorfer protestieren gegen Ausweichverkehr von der Autobahn 4 – Ministerin setzt Termine
Volker Hönig (r.) und Alt-Bürgermeister Bernd Hubricht mit Unterschriftenlisten an der S 195 in Dittmannsdorf. Über die enge Straße rollt bei Stau auf der A 4 der Ausweichverkehr.
Einer Petition an den Sächsischen Landtag haben sich 619 Bürger angeschlossen. Sie verlangen Fahrverbote auf der Staatsstraße 195 bei Freiberg. Nun steht ein konkreter Termin im Raum.
Steffen Jankowski
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
08.02.2026
4 min.
Gegenwind für geplante Windräder in Reinsberg: „Wir wollen Zeit gewinnen“
Die Reinsberger Landschaft, wie sie nach Errichtung der Windräder aussehen könnte. Rechts unten ein schon existierendes Windrad.
Inmitten der Gemeinde Reinsberg sollen vier hohe Windkraftanlagen errichtet werden. Die betroffenen Einwohner sind dagegen. Bei einer Bürgerversammlung brachten sie ihre Argumente vor.
Wieland Josch
18:00 Uhr
4 min.
Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“
Mittelstürmer Vincent Ocansey war der einzige Winter-Neuzugang des FC Erzgebirge Aue.
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Paul Steinbach
Mehr Artikel