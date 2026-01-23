MENÜ
Stadtbibliothek im Kornhaus: Jubiläumsjahr mit Veranstaltungen steht bevor.
Bild: H. Gericher/Stadtverwaltung
Stadtbibliothek im Kornhaus: Jubiläumsjahr mit Veranstaltungen steht bevor.
Stadtbibliothek im Kornhaus: Jubiläumsjahr mit Veranstaltungen steht bevor. Bild: H. Gericher/Stadtverwaltung
Freiberg
Kornhaus-Bibliothek feiert 150 Jahre mit „Tacheles“
Von Farhard Salmanian
Zum Jubiläumsjahr gibt es in Freiberg vielfältige Veranstaltungen. Auftakt ist am 23. Januar mit „KZ Freiberg“, im Oktober folgt ein Lesefestival.

Die Stadtbibliothek im Kornhaus Freiberg feiert ihr 150‑jähriges Bestehen. Anlass ist die Gründung der Volksbibliothek 1876. 2026 steht laut Veranstalter unter dem Motto „150 Jahre Bibliothek“ mit Lesungen, Workshops, Vorträgen und Ausstellungen. Zugleich beteiligt sich Freiberg am Themenjahr „Tacheles: Jahr der jüdischen Kultur in...
