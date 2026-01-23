Kornhaus-Bibliothek feiert 150 Jahre mit „Tacheles“

Freiberg
Zum Jubiläumsjahr gibt es in Freiberg vielfältige Veranstaltungen. Auftakt ist am 23. Januar mit „KZ Freiberg“, im Oktober folgt ein Lesefestival.
Die Stadtbibliothek im Kornhaus Freiberg feiert ihr 150‑jähriges Bestehen. Anlass ist die Gründung der Volksbibliothek 1876. 2026 steht laut Veranstalter unter dem Motto „150 Jahre Bibliothek“ mit Lesungen, Workshops, Vorträgen und Ausstellungen. Zugleich beteiligt sich Freiberg am Themenjahr „Tacheles: Jahr der jüdischen Kultur in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.