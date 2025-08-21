Kran wird demontiert: Langer Lulatsch verlässt den Bahnhof Freiberg

Freiberg
Lange war er vom Bahnhofsgebäude nicht wegzudenken. Nun wird der Kran abtransportiert.
Kräne gehören bei vielen Baustellen zum Erscheinungsbild. Auch am Bahnhofsgebäude von Freiberg war einer im Einsatz. Am Donnerstag wurde er aber wieder Stück für Stück abgebaut. Ein spektakulärer Anblick. Mittels eines anderen Kranes wurden die einzelnen Teile herabgehoben und auf einen Transporter geladen. Seit Juni 2022 hat sich das...
