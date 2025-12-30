Krankenhaus Freiberg: Warum elf festangestellte Hebammen die Zukunft sind

Neuanfang im Kreißsaal: Nach 14 Jahren verabschiedet sich die Freiberger Klinik vom reinen Beleghebammensystem. Eine Hebamme aus Großwaltersdorf berichtet, warum die Entscheidung so wichtig ist.

Die Bilanz des Jahres 2024 in der Geburtsstation im Kreiskrankenhaus Freiberg ist beachtlich: Insgesamt kamen 588 Babys zur Welt. Die Geburten haben Beleghebammen betreut. Das System der Beleghebammen gab es seit 14 Jahren am Krankenhaus. Jetzt aber geht die Klinik neue Wege. Die Bilanz des Jahres 2024 in der Geburtsstation im Kreiskrankenhaus Freiberg ist beachtlich: Insgesamt kamen 588 Babys zur Welt. Die Geburten haben Beleghebammen betreut. Das System der Beleghebammen gab es seit 14 Jahren am Krankenhaus. Jetzt aber geht die Klinik neue Wege.