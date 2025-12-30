MENÜ
„Wollten nicht tatenlos zusehen, wie erfahrene Hebammen aufgrund politischer Rahmenbedingungen den Kreißsaal verlassen“: Das Krankenhaus Freiberg stellt seine Beleghebammen fest an.
„Wollten nicht tatenlos zusehen, wie erfahrene Hebammen aufgrund politischer Rahmenbedingungen den Kreißsaal verlassen“: Das Krankenhaus Freiberg stellt seine Beleghebammen fest an. Bild: Presse/KKH
Trotz Festanstellung im Freiberger Krankenhaus: Ihre Praxis in Großwaltersdorf führt Hebamme Romina Krauße weiter.
Trotz Festanstellung im Freiberger Krankenhaus: Ihre Praxis in Großwaltersdorf führt Hebamme Romina Krauße weiter. Bild: Mathias Herrmann/Archiv
Chefarzt Wladimir Schwabauer, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, unterstützt die Einstellung der Hebammen.
Chefarzt Wladimir Schwabauer, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, unterstützt die Einstellung der Hebammen. Bild: Ulrike Träger/KKH
Freiberg
Krankenhaus Freiberg: Warum elf festangestellte Hebammen die Zukunft sind
Von Mathias Herrmann
Neuanfang im Kreißsaal: Nach 14 Jahren verabschiedet sich die Freiberger Klinik vom reinen Beleghebammensystem. Eine Hebamme aus Großwaltersdorf berichtet, warum die Entscheidung so wichtig ist.

Die Bilanz des Jahres 2024 in der Geburtsstation im Kreiskrankenhaus Freiberg ist beachtlich: Insgesamt kamen 588 Babys zur Welt. Die Geburten haben Beleghebammen betreut. Das System der Beleghebammen gab es seit 14 Jahren am Krankenhaus. Jetzt aber geht die Klinik neue Wege.
Mehr Artikel