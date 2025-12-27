Küchenbummel zwischen den Jahren in Brand-Erbisdorf: Garnelen, Plätzchen, gute Laune

Freiberg
Das Möbelhaus Alco an seinem Standort in Brand-Erbisdorf erfindet sich gerade neu. Nach den Feiertagen nutzten viele Menschen ihre Zeit für einen Bummel auf mehreren Etagen.
Stephan Schiller hat eine Menge Spaß an diesem Samstag. Er steht an einer der Funktionsküchen im neu geschaffenen Küchenzentrum von Alco in Brand-Erbisdorf und darf die vielen neugierigen Menschen bekochen. Einerseits, um ihnen ein kleines Schmankerl zu bieten, andererseits um die Funktionsweise der Küchen mit Bora-Technik zu erklären....
