Künstlerpech bei Freiberger Inszenierung: Clown-Darsteller verletzt

Durch die Verletzung des Schauspielers Rodrigo Opazo Castro bei der Generalprobe musste das Mittelsächsische Theater sein Stück zum Festival „Inside Outside Europe“ in Chemnitz absagen.

Schade: Bei der Generalprobe für das Stück „Der Clown und Europa“ des Mittelsächsischen Theaters hat sich der Tänzer und Schauspieler Rodrigo Opazo Castro verletzt. Deshalb konnte das Freiberger Theater nicht wie geplant am kleinen Kulturhauptstadt-Festival „Inside Outside Europe“ am Samstag in Chemnitz teilnehmen. Eigentlich sollte...