Kulturgut oder Schmutz? Das sagen Leser zu Stickern in Freiberg

„Freie Presse“ hat auf ihrer Webseite, auf Facebook und auf Instagram gefragt, was die Leserinnen und Leser von Stickern halten. Von „Teil der Gesellschaft“ bis „Sachbeschädigung“ lauteten die Antworten.

Aus dem Schwarzwald, der Kulturhauptstadt oder Estland: Vergangene Woche hat „Freie Presse“ darüber berichtet, welche Sticker in Freiberg kleben. In einer Umfrage und in den Sozialen Medien haben Leser sich dazu geäußert: Ist das Kunst oder kann das weg?