Bild: Tim Fischer
Bild: Tim Fischer
Gar nicht zickig: Jenny Stark und Freibergs Tierparkchef Peter Heinrich mit Jungziegen.
Gar nicht zickig: Jenny Stark und Freibergs Tierparkchef Peter Heinrich mit Jungziegen. Bild: Tim Fischer
Kuschelige Neuzugänge im Tierpark Freiberg.
Kuschelige Neuzugänge im Tierpark Freiberg. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Kuscheliger Nachwuchs im Tierpark Freiberg: Gemecker, das man gerne hört
Von Tim Fischer
Für alle Besucher des Tierparks Freiberg gibt es mitten im Winter kuschelige Highlights: Nachwuchs bei Ziegen und Schafen.

Es ist Gemecker und Gezicke, welches man im Freiberger Tierpark gerne hört: Mitarbeiterin Jenny Stark und ihr Chef Peter Heinrich freuen sich gemeinsam mit den Besuchern über kleine Neuzugänge. Denn bei Schafen und Ziegen gab es Nachwuchs. „Die meisten Geburten fallen in die kalte Jahreszeit“, sagt Peter Heinrich. „Deshalb holen wir die...
