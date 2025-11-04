Kutschunfall bei Sayda: Landkreis Mittelsachsen schließt Pauschalverbot aus

Freiberg
Die Organisation Peta fordert nach dem Unfall auf der S 212 bei Sayda ein Kutschverbot auf Staats- und Landstraßen. Die Kreisbehörde prüft fachübergreifend. Ein pauschales Verbot ist nicht geplant.
Nach dem schweren Kutschunfall bei Sayda im Erzgebirge hält die Debatte an. Die Tierrechtsorganisation Peta fordert ein Verbot von Pferdekutschen auf Staats- und Landstraßen in Mittelsachsen. Das mittelsächsische Landratsamt in Freiberg stellt jedoch klar: Ein pauschales Verbot ist nicht geplant. Das geht aus einer Antwort von Pressesprecher...
