Die aus einem dicken Baumstamm hergerichtete Bank am Hirtenplatz wurde beschädigt.
Die aus einem dicken Baumstamm hergerichtete Bank am Hirtenplatz wurde beschädigt.
Freiberg
Lärm, Trinkgelage und Zerstörung: Wo die Freiberger genervt sind
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Am Hirtenplatz wurde eine Bank zerstört. Auf dem Wasserberg können Anwohner wegen Lärmes nicht schlafen. Was ist da los? Was tut die Stadt? Und an wen können sich Bürger wenden?

Der Hirtenplatz in Freiberg, ein kleines, eher unscheinbares Idyll: Bis vor kurzem stand dort eine Bank, die Anwohnern und Passanten ein Schattenplätzchen bot. Dieser „einst einladende Sitz ist durch das rücksichtlose Verhalten einiger Jugendlicher stark beschädigt worden“, schreibt eine Leserin an die „Freie Presse“. Das beschädigte...
