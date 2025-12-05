Landratsamt hat entschieden: Ist der Einspruch gegen die Gültigkeit der OB-Wahl in Freiberg zulässig?

Freiberg
Philipp Preißler hatte in zwei Wahlgängen die Wahl zum Oberbürgermeister der Silberstadt gewonnen. Doch lag dagegen ein Einspruch vor, über den die Rechtsaufsichtsbehörde nun entschieden hat.
Im zweiten Wahlgang zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters für Freiberg am 26. Oktober trug der parteilose Kandidat Philipp Preißler, der von den Freien Wählern unterstützt wurde, die mit Abstand meisten Stimmen davon. Insgesamt machten 46 Prozent der wahlberechtigten Freiberger ihr Kreuz bei ihm. Damit hätte Preißler theoretisch bereits...
