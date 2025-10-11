„Last Soul Ultra“: Wie ein Freiberger beim krassesten Ultramarathon Deutschlands gegen die Schmerzen kämpfte

Jannis Liebscher (23) gehört zu einer neuen Generation Ultraläufer, die auf Instagram ihre Erlebnisse teilt. Hier erzählt er seine Geschichte.

Jannis hat an diesem Tag kein Auto zur Verfügung, kommt zu Fuß von seiner Arbeit aus dem Werk zu dem Interviewtermin. Eine halbe Stunde braucht er für den Weg. Jannis hätte einen Bus nehmen können, aber er ist lieber gelaufen. Jetzt sitzt Jannis Liebscher – so sein voller Name – bei einem Bäcker in der Nähe des Freiberger Hauptbahnhofes...