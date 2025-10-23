Lautsprecherdurchsagen am Bahnhof Freiberg funktionieren wieder

Am Bahnhof Freiberg fielen zeitweise die Durchsagen aus. Woran lag es?

Ankommende Züge werden nicht angekündigt: Fahrgäste am Bahnhof Freiberg müssen derzeit ohne Lautsprecherdurchsagen auskommen. Wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage der „Freien Presse“ mitteilte, ist am Bahnhof der Bergstadt die Beschallungsanlage an den Bahnsteigen defekt. „Die Störung ist bekannt und wird schnellstmöglich behoben“,...