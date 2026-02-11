MENÜ
Vor dem Landgericht Chemnitz war der frühere Geschäftsführer des Kinderfördervereins Freiberg wegen Betrugs angeklagt.
In der Kita „Schlaumäuse“ an der Silberhofstraße in Freiberg hatte der Kinderförderverein zuletzt 90 Kinder betreut.
Im Mai 2015 waren vor der Kita „Schlaumäuse“ an der Silberhofstraße Container zur zusätzlichen Aufnahme von Kindern aufgestellt worden. Daraus wurde das „Blütenhaus“.
Freiberg
Letzte Chance Betrug? - Landgericht widmet sich ehemaligem Freiberger Kita-Geschäftsführer
Von Ellis Kupfer
Ein Betrug in Höhe von 219.000 Euro und nichts davon für die eigene Tasche. Der Fall des ehemaligen Geschäftsführers des Kinderfördervereins Freiberg wirft Fragen zur Kita-Finanzierung in Sachsen auf.

Der ehemalige Geschäftsführer des Kinderförderverein Freiberg hat die Silberstadt um rund 219.000 Euro betrogen. Das steht nach der Berufungsverhandlung am Landgericht Chemnitz fest. Der Angeklagte habe sich jedoch nicht selbst an dem Geld bereichert, so die Vorsitzende Richterin Petra Kürschner.
