Letzte Chance Betrug? - Landgericht widmet sich ehemaligem Freiberger Kita-Geschäftsführer

Freiberg
Ein Betrug in Höhe von 219.000 Euro und nichts davon für die eigene Tasche. Der Fall des ehemaligen Geschäftsführers des Kinderfördervereins Freiberg wirft Fragen zur Kita-Finanzierung in Sachsen auf.
Der ehemalige Geschäftsführer des Kinderförderverein Freiberg hat die Silberstadt um rund 219.000 Euro betrogen. Das steht nach der Berufungsverhandlung am Landgericht Chemnitz fest. Der Angeklagte habe sich jedoch nicht selbst an dem Geld bereichert, so die Vorsitzende Richterin Petra Kürschner.
