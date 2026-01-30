Letzte Gelegenheit in der Winterlounge Freiberg: Saison endet am Sonntag

Freiberg
In der Burgstraße hinter dem Rathaus klingt die Premiere des winterlichen Treffpunkts in der Freiberger Altstadt aus. Wie lief es?
Die erste Auflage der Winterlounge in der Freiberger Altstadt geht am Sonntag zu Ende. Geöffnet ist täglich 15 bis 20 Uhr. Sonja und Bernd Müller aus Freiberg (Foto) schauen gern vorbei. Betreiber Tino Glöckner von Trauben-Genuss sagt: „Es lief durchwachsen, aber insgesamt zufriedenstellend.“ Vor allem im Januar sei das Angebot gut genutzt...
