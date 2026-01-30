MENÜ
Alexander Donesch als verzweifelter Vater in der Aufführung „Letzte Tage Lodz“ in Freiberg.
Alexander Donesch als verzweifelter Vater in der Aufführung „Letzte Tage Lodz“ in Freiberg. Bild: E. Mildner
Verängstigt und unter Druck: Alexander Donesch als Gutmann, an ihn gedrängt Marianna Ntinou als seine Tochter Monika in „Letzte Tage Lodz“ im Theater.
Verängstigt und unter Druck: Alexander Donesch als Gutmann, an ihn gedrängt Marianna Ntinou als seine Tochter Monika in „Letzte Tage Lodz“ im Theater. Bild: Eckardt Mildner
Markus Gille berichtet nach der Vorstellung von seinen Gesprächen mit Holocaust-Überlebenden – und von Monika, die er persönlich kennenlernte.
Markus Gille berichtet nach der Vorstellung von seinen Gesprächen mit Holocaust-Überlebenden – und von Monika, die er persönlich kennenlernte. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Letzte Tage Lodz“ im Theater Freiberg eröffnet Tacheles-Reihe 2026
Von Heike Hubricht
Beklemmende Bilder, gespannte Stille im ausverkauften Saal: Das Mittelsächsische Theater zeigte den Liederzyklus in der Tonne. Intendant Sergio Raonic Lukovic mahnte zu Wachsamkeit und Respekt.

Ein Satz, der kaum zum Aushalten ist: „Wie sonderbar atmet das Tier, der Hund. Die hängende Zunge, das offene Maul – nur noch Tapete, dazwischen die Angst.“ Damit hat der Liederzyklus „Letzte Tage Lodz“ das Publikum in der Theatertonne in eine Situation gezogen, die sich bis an die Schmerzgrenze steigerte. Das Mittelsächsische Theater...
