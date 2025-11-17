Lichtenberg im Erzgebirge: Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Dorfstraße in Lichtenberg im Erzgebirge.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 18.45 Uhr auf der Dorfstraße in Lichtenberg ereignet. Dabei erlitt eine Person schwere Verletzungen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Montagabend.Ersten Angaben vor Ort zufolge war der 34-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter auf einer Brücke nach rechts auf den Gehweg geraten. Der...