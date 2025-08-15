Liebesgeschichte auf dem Parkett: Cynthia und Armin aus Freiberg tanzen erneut beim Semperopernball 2026

Freiberg
Cynthia Berger (25) und Armin Hübner (24) aus Waldheim und Freiberg tanzen 2026 erneut als Debütantenpaar beim Semperopernball – obwohl sie bereits vor zwei Jahren mitgemacht haben. Warum sie trotzdem wieder in Dresden auf dem Parkett stehen, hat einen besonderen Grund.
