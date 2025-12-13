MENÜ
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
Freiberg
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 13. und 14. Türchen ist geöffnet
Von FP
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Heute wird das 13. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 3603, 2228, 3535, 2516 (Gutschein von der Apotheke im Kaufland Häuersteig über 10 Euro), 4274 (Präsentkorb von EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG), 1810 (Tankgutschein von Intensivpflege am Dom GmbH über...
