Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 13. und 14. Türchen ist geöffnet

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Heute wird das 13. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 3603, 2228, 3535, 2516 (Gutschein von der Apotheke im Kaufland Häuersteig über 10 Euro), 4274 (Präsentkorb von EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG), 1810 (Tankgutschein von Intensivpflege am Dom GmbH über...