Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 15. Türchen ist geöffnet

Freiberg
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
Folgende Gewinner wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 4260 (Bluetooth-Lautsprecher von BBF Baubüro Freiberg), 1997 (50-Euro-STIHL-Gutschein von Elektro-Service Arnold), 1758, 3000, 4825 (25-Euro-Gutschein für Campus Cafe SIZ von Kaffeesachse), 4809, 2779 (20-Euro-Gutschein vom Mittelsächsischen Theater), 302, 703, 4611,...
