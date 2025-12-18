Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 18. Türchen ist geöffnet

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Heute wird das 18. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 3961 und 4371 (je ein Apotheken-Gutschein von der Agricola Apotheke Wasserberg über 25 Euro), 4316 (ein Restaurant-Gutschein vom Restaurant Himmel und Hölle über 25 Euro), 3886 (ein Restaurant-Gutschein vom...