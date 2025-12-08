Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 8. Türchen ist geöffnet

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Folgende Gewinnnummern wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 1940 (Weihnachtsstollen von Bäckerei Kästner GmbH & Co. KG), 1709 (eine Flasche BAB-Whisky Erzwäsche vom Brauhaus am Bahnhof Halsbrücke), 2592, 2285, 4496, 3562 (je 1 x 2 Eintrittskarten für die Eisbahn Schloss Freudenstein von Gastro Service Mittelsachsen GmbH),... Folgende Gewinnnummern wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 1940 (Weihnachtsstollen von Bäckerei Kästner GmbH & Co. KG), 1709 (eine Flasche BAB-Whisky Erzwäsche vom Brauhaus am Bahnhof Halsbrücke), 2592, 2285, 4496, 3562 (je 1 x 2 Eintrittskarten für die Eisbahn Schloss Freudenstein von Gastro Service Mittelsachsen GmbH),...