So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
Freiberg
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 8. Türchen ist geöffnet
Von FP
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Folgende Gewinnnummern wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 1940 (Weihnachtsstollen von Bäckerei Kästner GmbH & Co. KG), 1709 (eine Flasche BAB-Whisky Erzwäsche vom Brauhaus am Bahnhof Halsbrücke), 2592, 2285, 4496, 3562 (je 1 x 2 Eintrittskarten für die Eisbahn Schloss Freudenstein von Gastro Service Mittelsachsen GmbH),...
