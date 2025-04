„Manchmal wird es knapp“ – Tageslimit beim Parken an Freiberger Fachmarktzentrum sorgt für Diskussionen

Seit Mitte März 2025 gelten neue Parkzeiten auf dem Fachmarktzentrum am Bahnhof in Freiberg. Fremdparker sollen durch die Begrenzung auf zwei Stunden täglich abgeschreckt werden.

Achtung Autofahrer: Wer mehrfach am Tag zum Fachmarktzentrum am Bahnhof in Freiberg fährt, darf dort insgesamt nicht länger als täglich zwei Stunden parken. Andernfalls muss er mindestens 25 Euro Strafe zahlen. Darauf weisen jetzt Schilder an den beiden Auffahrten des Einkaufszentrums hin. Eine Freibergerin sagte am Lesertelefon: „Wenn ich...