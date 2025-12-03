Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Passanten hielten den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Polizei.
Zwei Passanten hielten den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Polizei. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Zwei Passanten hielten den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Polizei.
Zwei Passanten hielten den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Polizei. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Freiberg
Mann attackiert Frau (71) in Freiberger Einkaufscenter
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Seniorin wurde attackiert, nachdem sie den Mann auf sein Verhalten angesprochen hatte. Zwei mutige Passanten griffen ein und hielten den Verdächtigen fest.

Eine Frau (71) ist am Dienstag gegen 12.30 Uhr in einem Einkaufscenter in Freiberg von einem Mann attackiert worden. Laut Polizei hatte die Seniorin in dem Center in der Karl-Kegel-Straße den Mann auf sein Verhalten angesprochen, nachdem dieser eine Fensterscheibe verunreinigt hatte. Daraufhin reagierte der Mann aggressiv, schlug und trat nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
12.11.2025
1 min.
Erzgebirge: Streit zwischen zwei Männern eskaliert
In Aue ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.
Bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend in Aue wurde ein Beteiligter mit einem Gegenstand attackiert und ging verletzt zu Boden.
Holk Dohle
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
12.11.2025
2 min.
Mann attackiert vier Menschen und kommt in Psychiatrie
Der Tatverdächtige zeigte laut Polizei psychische Auffälligkeiten. (Symbolbild)
Durch ein geöffnetes Autofenster schlägt ein Mann in Dresden auf eine Frau ein. Auch Passanten verletzt er. Der Mann kommt per Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik. Vieles bleibt offen.
Mehr Artikel