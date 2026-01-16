Freiberg
Ein Verkehrsunfall in Großschirma führte am Freitagabend zu einem Rettungseinsatz und zu einer Straßensperrung. Die Umstände sind noch unklar.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend gegen 18.45 Uhr auf der Hauptstraße in Großschirma ereignet. Nach ersten Erkenntnissen erfasste eine VW-Fahrerin einen Mann. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Hauptstraße war für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt. Die...
