Medienwissenschaftler: „Lokale Informationen sind so lebensnotwendig wie Wasser“

Freiberg. Was sind Nachrichtenwüsten, für wen sind sie gefährlich - und wie viel „Wüste“ haben wir schon in Sachsen? Am Donnerstag debattieren „Freie Presse“-Chefredakteur Torsten Kleditzsch und Medienwissenschaftler Dr. Lutz Hagen über Druck im Lokaljournalismus. Was weiß die Forschung darüber?

Freie Presse: In der Reihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?" sprechen Sie über Folgen des kriselnden Lokaljournalismus. Haben Sie als Jugendlicher Lokalzeitung gelesen?