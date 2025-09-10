Medizinische Schätze im Freiberger Huthaus entdecken

Das denkmalgeschützte Haus zeigt erstmals seine Schätze. Chirurgisches Besteck und historische Instrumente erzählen am Sonntag von vergangenen Zeiten.

Am Sonntag beteiligt sich das Kreiskrankenhaus Freiberg erstmals am Tag des offenen Denkmals. Besucher haben von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit, das denkmalgeschützte Huthaus zu besichtigen. Dort werden historische Geräte, chirurgisches Besteck und medizinische Instrumente präsentiert, die zeigen, wie sich die Versorgung der Patienten entwickelt...