Mehr als 140.000 Kilometer: Freiberger Stadtradeln bricht alle Rekorde

826 Radler und Radlerinnen haben innerhalb des dreiwöchigen Stadtradelns 140.060 Kilometer zurückgelegt. Beide Zahlen bedeuten eine neue Bestmarke. Die Siegerehrung findet am Samstag auf dem Bergstadtfest statt.

Freiberg.

Das Stadtradeln ging mit einem Teilnehmer- und Kilometerrekord zu Ende. 826 Personen traten in 33 Teams in die Pedale. Sie legten 140.060 Kilometer zurück. Konstantin Wunderlich Hörsch und René Otparlik, Koordinatoren, zeigten sich erfreut: „Wir hatten gehofft, ein gutes Ergebnis zu erzielen, aber mit einem Rekord auf ganzer Linie hatten wir nicht gerechnet.“ Die Grundschule „Georgius Agricola“ schaffte mit über 18.130 die meisten Kilometer und schlug die Grundschule „Carl Böhme“ (17.881), gefolgt von den Radfreunden. Mit 913 Kilometern legte das Team „Gravelbande“ die meisten Kilometer pro Teammitglied zurück Die Siegerehrung findet zum Bergstadtfest am Samstag, 11 Uhr vor der Hauptbühne des Obermarkts statt. (fp)