Mehr als die Stimme vom Freiberger Christmarkt: Gerd Edler, der Tausendsassa aus Mittelsachsen

Er ist präsent auf den Bühnen Freibergs und Sachsens. Gerd Edler ist Unternehmer, Fotograf, Podcaster und vor allem Familienmensch. Und bald lüftet er wieder das Geheimnis um den Flüsterstollen.

Gerd Edler ist in Sachsen und vor allem in Freiberg ein bekanntes Gesicht. Seit Jahren ist der Mann aus dem Halsbrücker Ortsteil Hetzdorf als Moderator fester Bestandteil des Bergstadtfestes und des Christmarktes. Legendär ist nicht nur seine Moderation, sondern auch eine seiner Fragen – die nach der Deﬁnition eines „Flüsterstollens"....