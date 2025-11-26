Mehr als nur rund um den Christmarkt in Freiberg: Verkehrshinweise zum Adventslauf

Rund um den Freiberger Christmarkt und die historische Altstadt wird es am Samstag sportlich: Beim 32. Adventslauf werden über 1000 Läufer erwartet.

Die Läufer können Strecken von 400 Metern bis 12 Kilometer durch die festlich beleuchtete Innenstadt absolvieren. Start und Ziel ist der Obermarkt. Anmeldungen sind online nicht mehr möglich, jedoch in der Rülein-Halle ab 12 Uhr bis eine Stunde vor Start.