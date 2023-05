Messerangriff in Freiberg: Polizei fahndet weiter nach Tatverdächtiger

Am 4. Mai waren zwei junge Frauen auf der Bahnhofstraße in Freiberg in einen Streit geraten, der blutig endete. Die Geschädigte befinde sich auf dem Weg der Besserung, heißt es.

Die Polizei fahndet weiter nach einer 25-jährigen Frau, die am Abend des 4. Mai dieses Jahres eine 22-Jährige auf der Bahnhofstraße in Freiberg mit einem Messer angegriffen und verletzt haben soll. Wie Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz am Montag auf Anfrage von "Freie Presse" weiter mitteilte, laufe gegen die Tatverdächtige ein...