Metallrückgewinnung aus Elektroschrott: Millionenschwerer Forschungsauftrag für Freiberger Wissenschaftler

Elektroschrott ade? Am Helmholtz-Institut will ein internationales Team ein Verfahren zur Marktreife bringen, das verspricht, seltene Erden endlich effektiv und umweltschonend aus Handys zurückzugewinnen.

Magnetismus spielt eine Rolle. Und Viren, die nicht Menschen befallen, sondern Bakterien. Sie sollen helfen, Materialien aus Smartphones zurückzugewinnen, die bislang auf den Müllhalden dieser Welt landen. Das verspricht jedenfalls ein Verfahren, auf das ein Forscher des Helmholtz-Instituts Freiberg für Ressourcentechnologie, kurz HIF, ein...