Meyer Burger geht neue Partnerschaft ein: So bestellt man eine Solaranlage im Internet

Der Solarmodulhersteller war zuletzt wegen der möglichen Schließung seiner Produktion in Freiberg im Gespräch. Jetzt hat er neue Pläne.

Freiberg/Thun.

Heutzutage kann man fast alles im Internet bestellen - und bald wohl auch eine in Europa hergestellte Solaranlage von Meyer Burger. Das hat der Schweizer Solarmodulhersteller, der auch in Freiberg produziert, mitgeteilt. Man habe eine Partnerschaft beschlossen mit Otovo, einem europaweiten Marktplatz für Solaranlagen und Batterien. Otovo kooperiere mit Hunderten von Installateuren in Deutschland.