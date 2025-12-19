Meyer Burger in Freiberg: Die zweite Auktion läuft

Bis zum 22. Dezember werden im Internet Produktionsanlagen des Solarmodulherstellers feilgeboten. Die Mindestgebote reichen von 50 Euro bis 1,5 Millionen Euro. Wie lief die erste Versteigerung?

Noch bis zum 22. Dezember läuft im Internet eine zweite Meyer-Burger-Versteigerung. Die HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG aus Hamburg bietet im Auftrag des Insolvenzverwalters dieses Mal vor allem Produktionsanlagen des Solarmodulherstellers an.