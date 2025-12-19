MENÜ
Bei Meier Burger in Freiberg läuft die zweite Online-Auktion. Diesmal kommen Produktionsanlagen unter den Hammer.
Bei Meier Burger in Freiberg läuft die zweite Online-Auktion. Diesmal kommen Produktionsanlagen unter den Hammer.
Die Produktionshallen von Meyer Burger im Freiberger Gewerbe- und Industriegebiet Saxonia leeren sich.
Die Produktionshallen von Meyer Burger im Freiberger Gewerbe- und Industriegebiet Saxonia leeren sich.
Versteigert werden komplette Fertigungsanlagen.
Versteigert werden komplette Fertigungsanlagen.
Freiberg
Meyer Burger in Freiberg: Die zweite Auktion läuft
Von Steffen Jankowski
Bis zum 22. Dezember werden im Internet Produktionsanlagen des Solarmodulherstellers feilgeboten. Die Mindestgebote reichen von 50 Euro bis 1,5 Millionen Euro. Wie lief die erste Versteigerung?

Noch bis zum 22. Dezember läuft im Internet eine zweite Meyer-Burger-Versteigerung. Die HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG aus Hamburg bietet im Auftrag des Insolvenzverwalters dieses Mal vor allem Produktionsanlagen des Solarmodulherstellers an.
